2024, ԼուրջCast - Մխիթար Հայրապետյան - ԲՏԱ արածը և չարածը, թվայնացում, պայքար Արարատի դեմ
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 81 смотреть онлайн
О сериале
Մխիթար Հայրապետյանի հետ այս թողարկմանը քննարկում ենք Բարձր Տեխնոլոգիաների Արդյունաբերության նախարարության գործունեության նպատակը և արագ տրանսֆորմացվող օրենսդրությունները: Հյուրը կիսվում է սպասվող հարկերի բացասական փոփոխությունների և դրանց բերած դրական առաջարկություններով։ Ինչպես նաև նա անդրադառնում է կիբերանվտանգությանը և թվայնացմանը՝ նշելով այս ոլորտներում առկա խնդիրները: Խոսում է նաև հայկական փոփոխված խորհրդանիշների և պետության ներկայով ապրելու մասին: