ԼուրջCast - Մխիթար Հայրապետյան - ԲՏԱ արածը և չարածը, թվայնացում, պայքար Արարատի դեմ
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Մխիթար Հայրապետյան - ԲՏԱ արածը և չարածը, թվայնացում, պայքար Արարատի դեմ
2024, ԼուրջCast - Մխիթար Հայրապետյան - ԲՏԱ արածը և չարածը, թվայնացում, պայքար Արարատի դեմ
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 81 смотреть онлайн

О сериале

Մխիթար Հայրապետյանի հետ այս թողարկմանը քննարկում ենք Բարձր Տեխնոլոգիաների Արդյունաբերության նախարարության գործունեության նպատակը և արագ տրանսֆորմացվող օրենսդրությունները: Հյուրը կիսվում է սպասվող հարկերի բացասական փոփոխությունների և դրանց բերած դրական առաջարկություններով։ Ինչպես նաև նա անդրադառնում է կիբերանվտանգությանը և թվայնացմանը՝ նշելով այս ոլորտներում առկա խնդիրները: Խոսում է նաև հայկական փոփոխված խորհրդանիշների և պետության ներկայով ապրելու մասին:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг