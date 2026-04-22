2024, Դրոն, ԱԹՍ վարելը, դիսցիպլինան, լրագրությունը - Արման Սուլեյմանյան - ԼուրջCast
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Հյուրը Արման Սուլեյմանյան է։ Քննարկում ենք դրոն, աթս վարելը, դիսցիպլինան, լրագրությունը թեմաները և դրանց շուրջ հանրային, մասնագիտական ու քաղաքական դիտարկումները։ Անդրադառնում ենք դրոնների կիրառման մասշտաբներին, դրանց օգտագործմանը թե՛ քաղաքացիական միջավայրում, թե՛ #հայկական #բանակ ում, ինչպես նաև այն նուրբ սահմանին, որտեղ տեխնոլոգիան կարող է մտնել մարդու անձնական տարածք։
Խոսում ենք կարգապահության, էթիկայի և պատասխանատվության մասին, առանց որոնց այս ոլորտում առաջ գնալն անհնար է։