Դրոն, ԱԹՍ վարելը, դիսցիպլինան, լրագրությունը - Արման Սուլեյմանյան - ԼուրջCast
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
Դրոն, ԱԹՍ վարելը, դիսցիպլինան, լրագրությունը - Արման Սուլեյմանյան - ԼուրջCast
2024, Դրոն, ԱԹՍ վարելը, դիսցիպլինան, լրագրությունը - Արման Սուլեյմանյան - ԼուրջCast
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Հյուրը Արման Սուլեյմանյան է։ Քննարկում ենք դրոն, աթս վարելը, դիսցիպլինան, լրագրությունը թեմաները և դրանց շուրջ հանրային, մասնագիտական ու քաղաքական դիտարկումները։ Անդրադառնում ենք դրոնների կիրառման մասշտաբներին, դրանց օգտագործմանը թե՛ քաղաքացիական միջավայրում, թե՛ #հայկական #բանակ ում, ինչպես նաև այն նուրբ սահմանին, որտեղ տեխնոլոգիան կարող է մտնել մարդու անձնական տարածք։
Խոսում ենք կարգապահության, էթիկայի և պատասխանատվության մասին, առանց որոնց այս ոլորտում առաջ գնալն անհնար է։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг