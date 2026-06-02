ԼուրջCast - Ալինա Պետրոսյան, Աննա Համբարձումյան - ԵՄ վիզաների կոլապսը, Հայաստանի տուրիզմի խնդիրները
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Ալինա Պետրոսյան, Աննա Համբարձումյան - ԵՄ վիզաների կոլապսը, Հայաստանի տուրիզմի խնդիրները
2024, ԼուրջCast - Ալինա Պետրոսյան, Աննա Համբարձումյան - ԵՄ վիզաների կոլապսը, Հայաստանի տուրիզմի խնդիրները
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 79 смотреть онлайн

О сериале

Աննա Համբարձումյանի և Ալինա Պետրոսյանի հետ այս թողարկման ընթացքում քննարկում ենք տուրիզմի ոլորտի հիմնահարցերն ու զարգացման ուղիները՝ անդրադառնալով ոլորտի խնդիրներին: Նրանք քննարկում են ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության տարբերությունները, Տուրիստական ֆեդերացիայի ստեղծումը և նպատակները, զբոսաշրջիկների հոսքի արհեստական աճը, տուրիզմի մասին ընդունված նոր օրենքներն ու դրա անհարմարությունները, low cost թռիչքների դերը տուրիզմում, ինչպես նաև պետություն և մասնավոր հյուրանոցային սեկտոր համագործակցությունը:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг