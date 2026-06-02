2024, ԼուրջCast - Ալինա Պետրոսյան, Աննա Համբարձումյան - ԵՄ վիզաների կոլապսը, Հայաստանի տուրիզմի խնդիրները
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 79 смотреть онлайн
О сериале
Աննա Համբարձումյանի և Ալինա Պետրոսյանի հետ այս թողարկման ընթացքում քննարկում ենք տուրիզմի ոլորտի հիմնահարցերն ու զարգացման ուղիները՝ անդրադառնալով ոլորտի խնդիրներին: Նրանք քննարկում են ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության տարբերությունները, Տուրիստական ֆեդերացիայի ստեղծումը և նպատակները, զբոսաշրջիկների հոսքի արհեստական աճը, տուրիզմի մասին ընդունված նոր օրենքներն ու դրա անհարմարությունները, low cost թռիչքների դերը տուրիզմում, ինչպես նաև պետություն և մասնավոր հյուրանոցային սեկտոր համագործակցությունը: