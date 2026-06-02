2024, ԼուրջCast - Գևորգ Գրիգորյան - Անպտղություն, երեխայի սեռի հաշվարկներ և MedMeet
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 78 смотреть онлайн
О сериале
Գևորգ Գրիգորյանի հետ այս թողարկման ընթացքում քննարկում ենք Հայաստանում առողջապահության կազմակերպումը: Անդրադառնում ենք թոփ 3 ուրոլոգիական խնդիրներին և դրանց կանխարգելմանը, անպտղության մասին միֆերին, սերմի սառեցման առավելություններին, ինչպես է ընտրվում սերմը և արդյոք իրականությանը համապատասխանում են երեխայի սեռի հաշվարկները:
Ինչպես նաև անդրադառնում ենք տարվա գլխավոր բժշկական իրադարձությանը՝ MedMeet-ին: Քննարկում ենք, թե ինչ է MedMeet-ը, ինչ ակնկալել այդ միջոցառումից և թե ինչ նպատակներ ունի այն: