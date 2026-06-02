2024, ԼուրջCast - Նարեկ Մալյան - Բանտում հայտնվելը, Սորոսի դեմ պայքարը, շարժման սխալները
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 77 смотреть онлайн
О сериале
Քաղբանտարկյալ Նարեկ Մալյանի հետ քննարկում ենք դատավարության կոպիտ խախտումները, բանտում անցկացրած ժամանակը և մարդու իրավունքերի պաշտպանի արձագանքը։ Ինչպես սկսվեց պայքարը Սորոսի դեմ և ուր հասավ։ Ինչ դասեր կարող է քաղել հաջորդ ընդդիմադիր շարժումը բագրատ Սրբազանի շարժումից։ Որոնք են հաջողության հասնելու գրավականներ քաղաքական պայքարում․ Նարեկ Մալյանի գրքերի թարգմանությունները և հետագա ստեղծագործական պլանները։