2024, ԼուրջCast - Լևոն Քոչարյան - Ընդդիմության դերը ԱԺ-ում, անելիքները, բաց թողած հնարավորությունները
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 76 смотреть онлайн
О сериале
Լևոն Քոչարյանի հետ այս թողարկման ընթացքում քննարկում ենք Հայաստանում քաղաքական դաշտի կարգավիճակն ու մթնոլորտը, Լևոնի քաղաքական գործունեությունը, նպատակներն ու քայլերը այս դաշտում, ընդդիմության գործունեության թուլացումը, իշխանության հետ համագործակցության մասին կասկածները, այլընտրաքային պայքարները իշխանության դեմ, Լևոնի քրեական գործի հանգամանքներն ու մանրամասները, ՔՊ-ի առավելությունները Ազգային Ժողովի քննարկումների ընթացքում, ինչպես նաև իշխանության կողմից արված անթույլատրելի արտահայտություններն ու ընդդիմության արձագանքը դրանց: