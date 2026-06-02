2024, ԼուրջCast - Գարիկ Պապոյան - Մյուզիքն ու հումորը, կասկածելի երեկոյի վերադարձը, ամենավատ ելույթը
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 75 смотреть онлайн
О сериале
Գարիկ Պապոյանի հետ այս թողարկման ընթացքում քննարկում ենք հումորիստ և երաժիշտ լինելու դժվարությունները և տարբերությունները: Անդրադառնում ենք հումորիստների իրենց սպառելուն, նոր բաներ սկսելու մոտիվացիային, Garik & Sona համագործակցությանը, ժողովրդական երգերի նոր ֆորմատով թափ առնելուն, Գարիկի հետագա պլաններին և Coma Club-ին: Ինչպես նաև քննարկում ենք Հայաստանի որոշ տարածաշրջաններում մշակույթի զարգացմանը։