2024, ԼուրջCast - Միհրան Հակոբյան - Պատմության մանիպուլյացիա, օկուպանտներ, երրորդ համաշխարհային
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн
О сериале
Պատմաբան Միհրան Հակոբյանի հետ այս թողարկմանը քննարկում ենք պատմության սխալ մեկնաբանման վտանգները, անհատների ու պատմության ազդեցությունը, կապիտուլյացիայի երևույթը և պարտությունը, օկուպանտները և պատմության մանիպուլյացիաները։ Անդրադառնում ենք նաև երրորդ համաշխարհայինի հնարավոր մեկնարկին ու Վրաստանի պատմական վայրիվերումներին։