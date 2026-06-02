ԼուրջCast - Միհրան Հակոբյան - Պատմության մանիպուլյացիա, օկուպանտներ, երրորդ համաշխարհային
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Միհրան Հակոբյան - Պատմության մանիպուլյացիա, օկուպանտներ, երրորդ համաշխարհային
2024, ԼուրջCast - Միհրան Հակոբյան - Պատմության մանիպուլյացիա, օկուպանտներ, երրորդ համաշխարհային
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн

О сериале

Պատմաբան Միհրան Հակոբյանի հետ այս թողարկմանը քննարկում ենք պատմության սխալ մեկնաբանման վտանգները, անհատների ու պատմության ազդեցությունը, կապիտուլյացիայի երևույթը և պարտությունը, օկուպանտները և պատմության մանիպուլյացիաները։ Անդրադառնում ենք նաև երրորդ համաշխարհայինի հնարավոր մեկնարկին ու Վրաստանի պատմական վայրիվերումներին։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг