2024, ԼուրջCast - Նարեկ Հախնազարյան - Դասական երաժշտությունը, Ավինյանի դասարանցին
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 73 смотреть онлайн
О сериале
Նարեկ Հախնազարյանի հետ այս թողարկման ընթացքում քննարկում ենք Հայաստանի և դասական երաժշտության կապի մասին: Անդրադառնում ենք դասական երաժշտության ձևերին, թե ինչպես են պոպուլիզացնում և մատչելի դարձնում ավելի մեծ մասսաների համար, Նարեկի ստեղծած «Արցախ» կամերային նվագախմբի պատմությանը և գործունեությանը, Նարեկի քաղաքականությունից խուսափելուն և իշխանությունների հետ կապին: Ինչպես նաև քննարկում ենք դասական երաժշտության ունեցած ազդեցությունը մարդկանց վրա: