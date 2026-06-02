ԼուրջCast - Նարեկ Հախնազարյան - Դասական երաժշտությունը, Ավինյանի դասարանցին
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Նարեկ Հախնազարյան - Դասական երաժշտությունը, Ավինյանի դասարանցին
2024, ԼուրջCast - Նարեկ Հախնազարյան - Դասական երաժշտությունը, Ավինյանի դասարանցին
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 73 смотреть онлайн

О сериале

Նարեկ Հախնազարյանի հետ այս թողարկման ընթացքում քննարկում ենք Հայաստանի և դասական երաժշտության կապի մասին: Անդրադառնում ենք դասական երաժշտության ձևերին, թե ինչպես են պոպուլիզացնում և մատչելի դարձնում ավելի մեծ մասսաների համար, Նարեկի ստեղծած «Արցախ» կամերային նվագախմբի պատմությանը և գործունեությանը, Նարեկի քաղաքականությունից խուսափելուն և իշխանությունների հետ կապին: Ինչպես նաև քննարկում ենք դասական երաժշտության ունեցած ազդեցությունը մարդկանց վրա:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
33 мин / 00:33

Рейтинг