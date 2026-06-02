ԼուրջCast - Լիդիա Այվազյան - Ինչպե՞ս նիհարել ու գրագետ սնվել
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Լիդիա Այվազյան - Ինչպե՞ս նիհարել ու գրագետ սնվել
2024, ԼուրջCast - Լիդիա Այվազյան - Ինչպե՞ս նիհարել ու գրագետ սնվել
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 71 смотреть онлайн

О сериале

Լիդիա Այվազյանի հետ այս թողարկման ընթացքում քննարկում ենք դիետաների անզորությունը, քաշի կարգավորումը և մթերքների ընտրությունը: Անդրադառնում ենք հայկական Նոր տարվա լիքը սեղաններին, տիպիկ հայկական ուտելիքներին, մրգի համար սահմանված ժամերին և բջջանյութ պարունակող բանջարեղեններին ու հացահատիկներին։ Ինչպես նաև քննարկում ենք, թե ինչպես է կատարվում մարդու օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, որը ամենակարևոր գործոնն է նիհարելու գործընթացում, երեխաների շաքարի օգտագործումը, կաթնամթերքի և մսի համադրության միֆը, ճարպակալման տեսակները և երկու մթերք, որոնցից պետք է հրաժարվել:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг