2024, ԼուրջCast - Լիդիա Այվազյան - Ինչպե՞ս նիհարել ու գրագետ սնվել
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 71 смотреть онлайн
О сериале
Լիդիա Այվազյանի հետ այս թողարկման ընթացքում քննարկում ենք դիետաների անզորությունը, քաշի կարգավորումը և մթերքների ընտրությունը: Անդրադառնում ենք հայկական Նոր տարվա լիքը սեղաններին, տիպիկ հայկական ուտելիքներին, մրգի համար սահմանված ժամերին և բջջանյութ պարունակող բանջարեղեններին ու հացահատիկներին։ Ինչպես նաև քննարկում ենք, թե ինչպես է կատարվում մարդու օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, որը ամենակարևոր գործոնն է նիհարելու գործընթացում, երեխաների շաքարի օգտագործումը, կաթնամթերքի և մսի համադրության միֆը, ճարպակալման տեսակները և երկու մթերք, որոնցից պետք է հրաժարվել: