ԼուրջCast - Լևոն Արոնյան - Շախմատային հնարքները, ԱՄՆ հեռանալու պատճառները
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Լևոն Արոնյան - Շախմատային հնարքները, ԱՄՆ հեռանալու պատճառները
2024, ԼուրջCast - Լևոն Արոնյան - Շախմատային հնարքները, ԱՄՆ հեռանալու պատճառները
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 70 смотреть онлайн

О сериале

Շախմատի չեմպիոն Լևոն Արոնյանի հետ քննարկում ենք ԱՄՆ հեռանալու պատճառները, իշխանությունների վերաբերմունքը շախմատին։ Լևոնը կիսվում է մրցակցին հոգեբանորեն ճնշելու մի քանի հնարքներով, վերհիշում է դեպքեր հայտնի գորսմեյստերների հետ հանդիպումներից՝ Մագնուս Կառլսեն, Գարրի Կասպարով, պատմում է ինչպես է փոփոխվում շախմատը ժամանակի հետ։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг