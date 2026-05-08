2024, ԼուրջCast - Հայկ Շեկյան - Էներգետիկ անկախություն՝ արևային պանելներ, էլեկտրական մեքենաներ, ապագա
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн
О сериале
Շտիգեն ընկերությունների խմբի հիմնադիր Հայկ Շեկյանի հետ զրուցում ենք արևային էներգիայից, էներգետիկ անկախությունից, էլեկտրական մեքենաների ապագայից Հայաստանում։ Փորձում ենք հասկանալ ինչպես առավել արդյունավետ Հայաստանը կարող է օգտվել այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրներից և նվազեցնել կախումը արտաքին աշխարհից։