2024, ԼուրջCast - Նազենի Հովհաննիսյան - Կերպարներ, շփման bubble-ներ, Youtube նախագծեր, դերասանի բարդույթներ
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 66 смотреть онлайн
О сериале
Նազենի Հովհաննիսյանի հետ զրուցում ենք կինոյի և թատրոնի տարբերությունների, դերասանների բարդույթների մասին։ Վերհիշում ենք Սպանված աղավնի ֆիլմի նկարահանումների և կերպար կերտելու աշխատանքային պրոցեսի մասին։ Նազենին պատմում է յութուբում ալիք ստեղծելու, քննադատության և հետհեռուստատեսային շրջանի մասին։ Ինչպես երկխոսել և դուրս գալ շփման bubble-ից, ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան մեր հասարակության մեջ 2018 թվականից հետո։