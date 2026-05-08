2024, ԼուրջCast - Նարեկ Ամիրխանյան - Rearrange պոդքաստի հաջողության գաղտնիքները, իրար լսելու կարևորություն
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 65 смотреть онлайн
О сериале
Նարեկ Ամիրխանյանի հետ խոսեցինք rearrange պոդքաստի ստեղծման պատմության և նպատակների մասին։ Ինչպես հաջողել յութուբ նախագիծ ստեղծելիս, որոնք են ամենակարևոր նախադրյալները։ Ինչու մենք շփման ընթացքում չենք հասկանում դիմացինին։ Որոնք էին ամենատպավորիչ հյուրերը։ Քննարկում ենք հեքիաթների ընկալումը տարբեր տարիքում, ինքնակրթության այլընտրանքային տարբերակները։