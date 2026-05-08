2024, ԼուրջCast - Հրանտ Բագրատյան - Տնտեսություն և քաղաքականություն 2024՝ ինչ սպասել
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн
О сериале
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ քննարկում ենք տնտեսական իրավիճակը, փորձում ենք վերլուծել ինչն էր սխալ և ինչ ակնկալիքներ ու կանխատեսումներ կան 2024թ համար։ Կլինի՞ արդյոք տնտեսական ճգնաժամ 2024թ, ինչպես անշարժ գույքի գները կփոխվեն, ինչ ակնկալել դոլարի և դրամի փոխարժեքից։ Ինչպես պահպանել դաշնակցային կապերը Ռուսաստանի հետ, բայց լավ հարաբերություններ ունենալ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի հետ։