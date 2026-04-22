2024, Ընտրություններն ու ընդդիմությունը, TRIPP-ը, դաշնակցությունը — Քրիստինե Վարդանյան — ԼուրջCast
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Այս թողարկման հյուրը ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն է։
Քննարկում ենք Հայաստանի քաղաքական օրակարգի ամենաթեժ հարցերը՝ #բանակցային գործընթացից մինչև ներքաղաքական դիմակայություն։
Զրույցի ընթացքում անդրադառնում ենք միջանցքի թեմային, իշխանության վերարտադրության ռիսկերին, #ընդդիմադիր դաշտի միասնականության հնարավորություններին և պաշտպանունակության իրական վիճակին։
Խոսում ենք նաև շուկայի մրցունակության, անվտանգության ու շրջակա միջավայրի խնդիրների, #քաղաքական պիտակավորումների, ինչպես նաև իշխանության դեմ ներկայացվող առանցքային փաստարկների մասին։