ԼուրջCast - Վահան Քերոբյան - Ձերբակալություններ Էկոնոմիկայի նախարարությունում, գնաճ և ակնկալիքներ
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Վահան Քերոբյան - Ձերբակալություններ Էկոնոմիկայի նախարարությունում, գնաճ և ակնկալիքներ
2024, ԼուրջCast - Վահան Քերոբյան - Ձերբակալություններ Էկոնոմիկայի նախարարությունում, գնաճ և ակնկալիքներ
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн

О сериале

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարար Վահան Քերոբյանի հետ քննարկում ենք քննչականի բացահայտումները նախարարությունում, Փոխնախարարի ձերբակալությունը, հնարավոր չարաշահումները։ Ինչու խանութ մտնելիս չենք զգում այն տնտեսական աճը, որի մասին պատմում են լուրերով։ Սեպուհ 1-ը, դահուկային համալիրի սկանդալը, Փաշինյանի հետ քննարկումները և այլ կնճռոտ հարցեր։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг