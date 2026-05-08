2024, ԼուրջCast - Վահան Քերոբյան - Ձերբակալություններ Էկոնոմիկայի նախարարությունում, գնաճ և ակնկալիքներ
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн
О сериале
ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարար Վահան Քերոբյանի հետ քննարկում ենք քննչականի բացահայտումները նախարարությունում, Փոխնախարարի ձերբակալությունը, հնարավոր չարաշահումները։ Ինչու խանութ մտնելիս չենք զգում այն տնտեսական աճը, որի մասին պատմում են լուրերով։ Սեպուհ 1-ը, դահուկային համալիրի սկանդալը, Փաշինյանի հետ քննարկումները և այլ կնճռոտ հարցեր։