ԼուրջCast - Արտաշ Ասատրյան - Ռաբիս, ռոք, վաստակավորներ, Սերգեյ - Արամ Ասատրյան հանդիպումը
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Արտաշ Ասատրյան - Ռաբիս, ռոք, վաստակավորներ, Սերգեյ - Արամ Ասատրյան հանդիպումը
2024, ԼուրջCast - Արտաշ Ասատրյան - Ռաբիս, ռոք, վաստակավորներ, Սերգեյ - Արամ Ասատրյան հանդիպումը
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн

О сериале

ԼուրջCast-ի այսօրվա հյուրը երգիչ Արտաշ Ասատրյանն է, ում հետ խոսել ենք լեգենդար Արամ Ասատրյանի որդին լինելու, ռաբիսի, երգարվեստի մասին։ Անդրադարձել ենք քաղաքականությամբ չհետաքրքրվելուն և առաջիկայում Երևանում կայանալիք համերգին։ Խոսել ենք նաև Արամ Ասատրյանի երգերից մեկում Սերգեյի ներդրման մասին։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг