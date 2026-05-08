2024, ԼուրջCast - Արտաշ Ասատրյան - Ռաբիս, ռոք, վաստակավորներ, Սերգեյ - Արամ Ասատրյան հանդիպումը
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн
О сериале
ԼուրջCast-ի այսօրվա հյուրը երգիչ Արտաշ Ասատրյանն է, ում հետ խոսել ենք լեգենդար Արամ Ասատրյանի որդին լինելու, ռաբիսի, երգարվեստի մասին։ Անդրադարձել ենք քաղաքականությամբ չհետաքրքրվելուն և առաջիկայում Երևանում կայանալիք համերգին։ Խոսել ենք նաև Արամ Ասատրյանի երգերից մեկում Սերգեյի ներդրման մասին։