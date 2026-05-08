2024, ԼուրջCast - Գուրամ Ամարյան - Որտեղից են գալիս կատակներն ու սթենդափը, սուրճի բաժակի վրա գուշակություն
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн
О сериале
Գուրամ Ամարյանը պատմում է մանկության, սթենդափում առաջին քայլերի, ստեղծագործական գործընթացի, կատակների ծագման մասին։ Գուրամը պատրաստվում էր հարկահավաք լինել, բայց դարձավ հիանալի սթենդափ կատակերգու։ Քննարկում ենք ինչպես են անցնում Ռուսաստանի շրջագայությունները, որքանով է ավելի հետաքրքիր Հայաստանը, ինչպես նաև սուրճի բաժակի վրա գուշակությունը՝ թե երբ է ամուսնանալու։