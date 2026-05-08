2024, ԼուրջCast - Սուրեն Սահակյան - 2018թ․ հեղափոխության անհայտ դրվագներ, ապօրինի գույքի բռնագանձում
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн
О сериале
Սուրեն Սահակյանը պատմում է 2018թ հեղափոխության առաջին քայլերի մասին, օգտագործված մարտավարության, հնարքների, նպատակների մասին։ Ինչ չգիտեինք Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների կողմից ռադիոտան գրավման մասին և այլ առանցքային դրվագների մասին։ Ինչպիսին կարող էր լինել ապօրինի կուտակած գույքի բռնագանձման օրենքը և ինչ ստացանք։ Ինչու ՔՈ-ն մասնակցեց 21թ ընտրություններին։