2024, ԼուրջCast - «Ուժեղ Հայաստան»-ի ծրագրերը, անելիքները, վարչապետը - Նարեկ Կարապետյան
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн
О сериале
Այս թողարկման հյուրը «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանն է։ Քննարկում ենք քաղաքական գործընթացները և սպասվող զարգացումները։ Անդրադառնում ենք կուսակցության ծրագրին, հարկային մոտեցումներին, ներդրումային քաղաքականությանը և տեղական ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործմանը։ Զրույցում խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի, TRIPP-ի մասով հնարավոր վերաբանակցման, տարածաշրջանային համագործակցության և անվտանգության երաշխիքների ձևաչափի, իշխանության թեզերին հակադարձումների, արդյունաբերական զարգացման ուղղությունների մասին։