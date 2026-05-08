ԼուրջCast - «Ուժեղ Հայաստան»-ի ծրագրերը, անելիքները, վարչապետը - Նարեկ Կարապետյան
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - «Ուժեղ Հայաստան»-ի ծրագրերը, անելիքները, վարչապետը - Նարեկ Կարապետյան
2024, ԼուրջCast - «Ուժեղ Հայաստան»-ի ծրագրերը, անելիքները, վարչապետը - Նարեկ Կարապետյան
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

О сериале

Այս թողարկման հյուրը «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանն է։ Քննարկում ենք քաղաքական գործընթացները և սպասվող զարգացումները։ Անդրադառնում ենք կուսակցության ծրագրին, հարկային մոտեցումներին, ներդրումային քաղաքականությանը և տեղական ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործմանը։ Զրույցում խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի, TRIPP-ի մասով հնարավոր վերաբանակցման, տարածաշրջանային համագործակցության և անվտանգության երաշխիքների ձևաչափի, իշխանության թեզերին հակադարձումների, արդյունաբերական զարգացման ուղղությունների մասին։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг