ԼուրջCast - Firebird, ԱԲ, պատասխան Ուժեղ Հայաստանին - Մխիթար Հայրապետյան
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Firebird, ԱԲ, պատասխան Ուժեղ Հայաստանին - Մխիթար Հայրապետյան
2024, ԼուրջCast - Firebird, ԱԲ, պատասխան Ուժեղ Հայաստանին - Մխիթար Հայրապետյան
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн

О сериале

ԼուրջCast-ի այս թողարկման հյուրն է Բարձր Տեխնոլոգիական Արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Խոսել ենք Firebird ծրագրի մի քանի մանրամասների, ռազմարդյունաբերության ոլորտի զարգացման, Արհեստական Բանականության (AI) ընձեռած հնարավորությունների, ինչպես նաև Հայաստանում YouTube-ի մոնետիզացիայի միացման և գալիք ընտրությունների մասին։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг