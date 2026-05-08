2024, ԼուրջCast - Firebird, ԱԲ, պատասխան Ուժեղ Հայաստանին - Մխիթար Հայրապետյան
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн
О сериале
ԼուրջCast-ի այս թողարկման հյուրն է Բարձր Տեխնոլոգիական Արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Խոսել ենք Firebird ծրագրի մի քանի մանրամասների, ռազմարդյունաբերության ոլորտի զարգացման, Արհեստական Բանականության (AI) ընձեռած հնարավորությունների, ինչպես նաև Հայաստանում YouTube-ի մոնետիզացիայի միացման և գալիք ընտրությունների մասին։