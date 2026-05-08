2024, ԼուրջCast - Փաշինյանի հետ փակ հանդիպումը, ընտրություններ, գոյաբանական խնդիր - Էդուարդ Շարմազանով
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн
О сериале
ԼուրջCast-ի այս թողարկման հյուրն է ՀՀԿ Գերագույն մարմնի խորհրդի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։ Խոսել ենք քաղաքական գործընթացներում չմասնակցելու որոշման պատճառների, ցույցերին ներգրավվածության և վերջին տարիների ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Քննարկել ենք Արցախի միջազգային ներկայացվածությունը, անվտանգության հիմքերը, Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացը և տարածքային ամբողջականության թեման։