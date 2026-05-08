ԼուրջCast - Փաշինյանի հետ փակ հանդիպումը, ընտրություններ, գոյաբանական խնդիր - Էդուարդ Շարմազանով
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Փաշինյանի հետ փակ հանդիպումը, ընտրություններ, գոյաբանական խնդիր - Էդուարդ Շարմազանով
2024, ԼուրջCast - Փաշինյանի հետ փակ հանդիպումը, ընտրություններ, գոյաբանական խնդիր - Էդուարդ Շարմազանով
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

О сериале

ԼուրջCast-ի այս թողարկման հյուրն է ՀՀԿ Գերագույն մարմնի խորհրդի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։ Խոսել ենք քաղաքական գործընթացներում չմասնակցելու որոշման պատճառների, ցույցերին ներգրավվածության և վերջին տարիների ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Քննարկել ենք Արցախի միջազգային ներկայացվածությունը, անվտանգության հիմքերը, Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացը և տարածքային ամբողջականության թեման։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг