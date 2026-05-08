ԼուրջCast - «Հայաստան» դաշինքի ծրագիրը, ընդդիմության խնդիրները, միասնականությունը - Գառնիկ Դանիելյան
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - «Հայաստան» դաշինքի ծրագիրը, ընդդիմության խնդիրները, միասնականությունը - Գառնիկ Դանիելյան
2024, ԼուրջCast - «Հայաստան» դաշինքի ծրագիրը, ընդդիմության խնդիրները, միասնականությունը - Գառնիկ Դանիելյան
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

О сериале

ԼուրջCast-ի այս թողարկման հյուրն է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Խոսել ենք ընտրություններին մասնակցության, 2021 թ․ գործընթացների և սահմանազատման հարցի շուրջ ձևավորված իրավիճակի մասին։ Քննարկել ենք հնարավոր այլընտրանքային լուծումները և ընդդիմության միասնականության հեռանկարները։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг