2024, ԼուրջCast - «Հայաստան» դաշինքի ծրագիրը, ընդդիմության խնդիրները, միասնականությունը - Գառնիկ Դանիելյան
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн
О сериале
ԼուրջCast-ի այս թողարկման հյուրն է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Խոսել ենք ընտրություններին մասնակցության, 2021 թ․ գործընթացների և սահմանազատման հարցի շուրջ ձևավորված իրավիճակի մասին։ Քննարկել ենք հնարավոր այլընտրանքային լուծումները և ընդդիմության միասնականության հեռանկարները։