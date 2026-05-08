2024, ԼուրջCast - Yerevan Wine Days, մասշտաբային միջոցառումների խնդիրները - Մերի Բադալյան
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн
О сериале
ԼուրջCast-ի այս թողարկման հյուրն է Eventura ընկերության համահիմնադիր Մերի Բադալյանը։ Քննարկել ենք Երևանի գինու օրերի կազմակերպումը, ընտրությունների օրվա հետ համընկնելու պատճառները, ինչպես նաև մասշտաբային միջոցառումների կազմակերպման խնդիրները, այլ երկրներում նմանատիպ գինու օրերի փորձը, տարբեր ֆեստերի զարգացումը և Հայաստանում ճամփորդական սթորիթելլինգի կարևորությունը։