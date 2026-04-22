Գրիգորի Զաքարյան - Ներդրումների ռիսկեր, պարտատոմսեր, երկար փողեր - ԼուրջCast
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
Գրիգորի Զաքարյան - Ներդրումների ռիսկեր, պարտատոմսեր, երկար փողեր - ԼուրջCast
2024, Գրիգորի Զաքարյան - Ներդրումների ռիսկեր, պարտատոմսեր, երկար փողեր - ԼուրջCast
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

О сериале

Այս թողարկման հյուրն է Converse Bank-ի ներդրումային բաժնի տնօրեն Գրիգորի Զաքարյանը։
Զրուցում ենք խելացի #ֆինանսական վարքագծի, ներդրումների ռիսկերի և գումարը ճիշտ տնօրինելու մասին։
Գրիգորի Զաքարյանը ներկայացնում է #պարտատոմսեր ի և #բաժնետոմսեր ի միջև տարբերությունները, բերում հայկական պարտատոմսերի ստեղծման իրական օրինակներ ու պատմում շուկայի վրա ազդող գործոնների մասին։ Անդրադառնում ենք անձի #ներդրումային պրոֆիլին, արժեթղթերի թիրախավորմանը ու շուկայի անալիտիկային։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг