2024, Գրիգորի Զաքարյան - Ներդրումների ռիսկեր, պարտատոմսեր, երկար փողեր - ԼուրջCast
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн
О сериале
Այս թողարկման հյուրն է Converse Bank-ի ներդրումային բաժնի տնօրեն Գրիգորի Զաքարյանը։
Զրուցում ենք խելացի #ֆինանսական վարքագծի, ներդրումների ռիսկերի և գումարը ճիշտ տնօրինելու մասին։
Գրիգորի Զաքարյանը ներկայացնում է #պարտատոմսեր ի և #բաժնետոմսեր ի միջև տարբերությունները, բերում հայկական պարտատոմսերի ստեղծման իրական օրինակներ ու պատմում շուկայի վրա ազդող գործոնների մասին։ Անդրադառնում ենք անձի #ներդրումային պրոֆիլին, արժեթղթերի թիրախավորմանը ու շուկայի անալիտիկային։