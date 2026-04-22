2024, Վահան Քերոբյան - Տնտեսության վիճակը, անավարտ ծրագրերը, ԱՆԻՖն ու Չոր նավահանգիստը - ԼուրջCast
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн
О сериале
Այս թողարկման հյուրն է Էկոնոմիկա յի նախկին նախարար, գործարար Վահան Քերոբյանը:
Զրույցի ընթացքում անդրադառնում ենք նրա դեմ հարուցված դատական գործի մանրամասներին, պետական կառավարման ռիսկերին ու զգուշավորությանը, Քաղաքացիական պայմանագրի կատարողականի արդյունքներին, ինչպես նաև ԱնԻՖ -ի աղմկահարույց դեպքին։
Քննարկում ենք ինտենսիվ այգիների պետական ծրագիրը, արտասահմանյան ներդրումային հոսքերը, նավահանգիստներ կառուցելու գաղափարը, և վերլուծում ենք պետական պարտքի կառուցվածքն ու կայունության խնդիրները։