2024, Էդուարդ Համբարձումյան - Հայկական 1-ին ցամաքային դրոնը, ՊՆ-ի հետ կապը, 44-օրյա պատերազմ - ԼուրջCast
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн
О сериале
Այս թողարկման հյուրն է Scorpion ցամաքային դրոնի մարտական շահագործման ինժեներ Էդուարդ Համբարձումյանը:
Զրույցի ընթացքում անդրադառնում ենք ցամաքային դրոն ի գաղափարի առաջացմանը, ստեղծման փուլերին և մարտական կիրառման փորձին։ Քննարկում ենք մասնագետների ներգրավման գործընթացը, ՊՆ -ի հետ համագործակցությունը, ռեսուրսների ու էֆեկտիվության հարցերը, ինչպես նաև տարբեր երկրներից ցուցաբերված հետաքրքրությունը։