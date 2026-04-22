Ալեքսանդր Մանուկյան - Ուղիղ զրույց թմրանյութերի մասին - ԼուրջCast
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
Ալեքսանդր Մանուկյան - Ուղիղ զրույց թմրանյութերի մասին - ԼուրջCast
2024, Ալեքսանդր Մանուկյան - Ուղիղ զրույց թմրանյութերի մասին - ԼուրջCast
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

О сериале

Այս թողարկման մեր հյուրն է #Katranide բրենդի հիմնադիր Արմինե Բաբայանը։ Նրա հետ խոսում ենք այն մասին, թե ինչպես է ծնվել Katranide-ն, ինչ ճանապարհ է անցել բրենդը մինչև պրեմիում շուկա մտնելը։
Զրուցում ենք #Հայաստան ում բիզնեսի դժվարությունների, Wildberries-ի ու ռուսական շուկայի հետ համագործակցության փորձի, 2024-ի մարտահրավերների և ապագայի պլանների մասին։
Արմինեն կիսվում է նաև իր խորհուրդներով՝ ինչ քայլեր պետք է անեն սկսնակ #ձեռնարկատեր կանայք և ինչ է պետք, որպեսզի բիզնես գաղափարը դառնա հեռանկարային։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг