ԼուրջCast - Խաչատուր Գրիգորյան - Արցախը սովի եզրին, բիզնեսը պաշարված ամրոցում
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Խաչատուր Գրիգորյան - Արցախը սովի եզրին, բիզնեսը պաշարված ամրոցում
2024, ԼուրջCast - Խաչատուր Գրիգորյան - Արցախը սովի եզրին, բիզնեսը պաշարված ամրոցում
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 149 смотреть онлайн

О сериале

Խաչատուր Գրիգորյանի հետ քննարկում ենք իրավիճակը Արցախում Ստեփանակերտում և գյուղերում, սննդի ու դեղորայքի բացակայության պարագայում։ Արցախցիների նիստուկացի, պայքարի և լավատեսության մասին։ Երևանը որպես առաջնագիծ, ներսից մեզ քայքայող ու պառակտող ուժերի մասին։ Ինչպիսի տրամադրություններ են Հայաստանի և հայաստանցիների հանդեպ։ Ինչպես է GG ընկերությունը շարունակում մեծանալ Արցախի բլոկադայի պայմաններում։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг