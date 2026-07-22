2024, ԼուրջCast - Խաչատուր Գրիգորյան - Արցախը սովի եզրին, բիզնեսը պաշարված ամրոցում
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 149 смотреть онлайн
О сериале
Խաչատուր Գրիգորյանի հետ քննարկում ենք իրավիճակը Արցախում Ստեփանակերտում և գյուղերում, սննդի ու դեղորայքի բացակայության պարագայում։ Արցախցիների նիստուկացի, պայքարի և լավատեսության մասին։ Երևանը որպես առաջնագիծ, ներսից մեզ քայքայող ու պառակտող ուժերի մասին։ Ինչպիսի տրամադրություններ են Հայաստանի և հայաստանցիների հանդեպ։ Ինչպես է GG ընկերությունը շարունակում մեծանալ Արցախի բլոկադայի պայմաններում։