2024, ԼուրջCast - Գոռ Կիրակոսյան - Սևազգեստ կանայք, որքան եկամտաբեր է կինոն, Netflix, դերասանների վախերը
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 142 смотреть онлайн
О сериале
Ռեժիսոր Գոռ Կիրակոսյանի հետ զրուցում ենք իր նոր սև կատակերգությունից, Սևազգեստ կանայք ֆիլմի պրեմիերան կլինի սեպտեմբերի 15-ին, ինչպես է համոզել Հրանտ Թոխատյանին և Արտյոմ Մարկոսյանին նկարվել դագաղում, ինչ խոչընդոտներ են եղել Մեծ պատմություն փոքր քաղաքում ֆիլմը նկարելուց։ Որքան եկամտաբեր է կինո նկարահանելը Հայաստանում, երբ ենք նվաճելու նեթֆլիքսը և ինչն է խանգարում հայկական կինոյին, Marvel DC ֆիլմերի ճակատագիրը և սցենարիստների գործադուլը։