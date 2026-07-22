ԼուրջCast - Աբրահամ Գասպարյան - Մեծահասակների զրույց Հայաստանի և տարածաշրջանի շահերի մասին
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Աբրահամ Գասպարյան - Մեծահասակների զրույց Հայաստանի և տարածաշրջանի շահերի մասին
2024, ԼուրջCast - Աբրահամ Գասպարյան - Մեծահասակների զրույց Հայաստանի և տարածաշրջանի շահերի մասին
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 138 смотреть онлайн

О сериале

Genesis Armenia ուղեղային կենտրոնի ղեկավար Աբրահամ Գասպարյանի հետ քննարկում ենք բարդ իրավիճակը, որում հայտնվել է Հայաստանը։ Ինչպիսի շահեր են հետապնդում տարածաշրջանի կենտրոնները, ինչու ընդդիմությունը մեզ հետ չի խոսում ինչպես մեծահասակի պես, ինչ է լինում ուղեղային կենտրոնների պատրաստած հետազոտությունների հետ։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг