2024, ԼուրջCast - Աբրահամ Գասպարյան - Մեծահասակների զրույց Հայաստանի և տարածաշրջանի շահերի մասին
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 138 смотреть онлайн
О сериале
Genesis Armenia ուղեղային կենտրոնի ղեկավար Աբրահամ Գասպարյանի հետ քննարկում ենք բարդ իրավիճակը, որում հայտնվել է Հայաստանը։ Ինչպիսի շահեր են հետապնդում տարածաշրջանի կենտրոնները, ինչու ընդդիմությունը մեզ հետ չի խոսում ինչպես մեծահասակի պես, ինչ է լինում ուղեղային կենտրոնների պատրաստած հետազոտությունների հետ։