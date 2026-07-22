ԼուրջCast - Հայկ Շեկյան - Էներգետիկ անկախություն՝ արևային պանելներ, էլեկտրական մեքենաներ, ապագա
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Հայկ Շեկյան - Էներգետիկ անկախություն՝ արևային պանելներ, էլեկտրական մեքենաներ, ապագա
2024, ԼուրջCast - Հայկ Շեկյան - Էներգետիկ անկախություն՝ արևային պանելներ, էլեկտրական մեքենաներ, ապագա
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 133 смотреть онлайн

О сериале

Շտիգեն ընկերությունների խմբի հիմնադիր Հայկ Շեկյանի հետ զրուցում ենք արևային էներգիայից, էներգետիկ անկախությունից, էլեկտրական մեքենաների ապագայից Հայաստանում։ Փորձում ենք հասկանալ ինչպես առավել արդյունավետ Հայաստանը կարող է օգտվել այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրներից և նվազեցնել կախումը արտաքին աշխարհից։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг