ԼուրջCast - Վարդան Օսկանյան - Բանակցություններ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ, Տավուշի սահմանազատում
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Վարդան Օսկանյան - Բանակցություններ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ, Տավուշի սահմանազատում
2024, ԼուրջCast - Վարդան Օսկանյան - Բանակցություններ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ, Տավուշի սահմանազատում
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 108 смотреть онлайн

О сериале

Նախկին արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանի հետ քննարկում ենք բանակցային գործընթացը, մադրիդյան սկզբունքները և բանակցությունները Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ։ Ինչ պայմանների էր Իլհամ Ալիևը համաձայն նախքան Փաշինյանի գալը իշխանության։ Ինչ էր իրենից ներկայացնում Լավրովի պլանը։ Ինչու է Տավուշի սահմանազատումը հղի վտանգներով, Արևմտյան Ադրբեջանի տեսության առաջխաղացումը և այլ դիվանագիտական վտանգներ։ Ինչու է պետք Արցախի պետական ինստիտուտները ակտիվ պահել:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг