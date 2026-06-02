2024, ԼուրջCast - Վարդան Օսկանյան - Բանակցություններ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ, Տավուշի սահմանազատում
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 108 смотреть онлайн
О сериале
Նախկին արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանի հետ քննարկում ենք բանակցային գործընթացը, մադրիդյան սկզբունքները և բանակցությունները Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ։ Ինչ պայմանների էր Իլհամ Ալիևը համաձայն նախքան Փաշինյանի գալը իշխանության։ Ինչ էր իրենից ներկայացնում Լավրովի պլանը։ Ինչու է Տավուշի սահմանազատումը հղի վտանգներով, Արևմտյան Ադրբեջանի տեսության առաջխաղացումը և այլ դիվանագիտական վտանգներ։ Ինչու է պետք Արցախի պետական ինստիտուտները ակտիվ պահել: