2024, ԼուրջCast - Լևոն Արոնյան - Շախմատային հնարքները, ԱՄՆ հեռանալու պատճառները
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 104 смотреть онлайн
О сериале
Շախմատի չեմպիոն Լևոն Արոնյանի հետ քննարկում ենք ԱՄՆ հեռանալու պատճառները, իշխանությունների վերաբերմունքը շախմատին։ Լևոնը կիսվում է մրցակցին հոգեբանորեն ճնշելու մի քանի հնարքներով, վերհիշում է դեպքեր հայտնի գորսմեյստերների հետ հանդիպումներից՝ Մագնուս Կառլսեն, Գարրի Կասպարով, պատմում է ինչպես է փոփոխվում շախմատը ժամանակի հետ։