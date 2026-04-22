2024, Քաղաքական PR, Epstein ֆայլերի սկանդալը, մանիպուլյացիաներ
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Խոսում ենք իրականության և գովազդ ի միջև կողմնորոշվելու դժվարության, հանրության ուշադրությունը գրավելու տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչու մարդիկ հաճախ բովանդակությունը անաչառ չեն ընկալում։
Զրույցում անդրադառնում ենք նաև #Epstein -ի ֆայլերի շուրջ սկանդալին ու հեղինակազրկման գործիքակազմին, և վերջում փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ անել, որպեսզի հասարակությունը ջայլամի պես չգործի և չխուսափի պատասխանատվությունից։
ԼուրջCast-ի շրջանակներում ArmComedy հաղորդավարներ Սերգեյը և Նարեկը փոդքասթի ձևաչափով hյուրընեկալում են տարբեր ոլորտների մասնագետների և անմիջական զրույցի ընթացքում քննարկում հասարակությանը հուզող տարբեր թեմաներ։