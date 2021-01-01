Лупита Годинез vs Сильвана Гомез Хуарез
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UFC Fight Night Las Vegas 39
1-й сезон
Лупита Годинез vs Сильвана Гомез Хуарез

UFC Fight Night Las Vegas 39 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

Главным событием турнира UFC Fight Night 194 стал бой в женском минимальном весе. Маккензи Дeрн, одержавшая четыре победы подряд, встретилась с Мариной Родригез, занимающей шестую строчку рейтинга.

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Жанр
Спортивный
Время
29 мин / 00:29

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