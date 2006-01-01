Лунтик и его друзья. Сезон 2. Серия 47
Wink
Детям
Лунтик и его друзья
2-й сезон
47-я серия

Лунтик и его друзья (мультсериал, 2006) сезон 2 серия 47 смотреть онлайн

2006, Лунтик и его друзья. Сезон 2. Серия 47
Мультсериалы, Фэнтези0+

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Сюжет

Приключения Лунтика, маленького пушистого существа, родившегося на Луне и свалившегося с неe на Землю.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Семейные, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лунтик и его друзья»