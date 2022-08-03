Wink
Детям
Лунтик и его друзья
1-й сезон
22-я серия

Лунтик и его друзья (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

2006, Лунтик и его друзья. Чужаки
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дружелюбный Лунтик родился на Луне, но сразу же после рождения упал на Землю. Теперь ему предстоит исследовать невиданный доселе мир и найти новых друзей, а заодно помочь в этом и детям.

Жанр
Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лунтик и его друзья»