Лунная база 8. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Лунная база 8
1-й сезон
3-я серия
5.92020, Moonbase 8
Фантастика, Комедия18+

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Лунная база 8 (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Комедийный сериал о трех астронавтах, которые без конца тренируются в симуляторе лунной базы NASA. Они очень хотят попасть на реальную миссию, но для начала им придется всему научиться на родной планете.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лунная база 8»