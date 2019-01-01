Лучший дом района. Серия 4
Лучший дом района (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2019, Rock The Block
ТВ-шоу12+

О сериале

Четыре звeздных дизайнера – Лиэнн Форд, Жасмин Рот, Мина Старсяк Хок и Элисон Виктория – преображают типовые пригородные дома, имея в распоряжении лишь месяц и ограниченный бюджет. В честь победительницы будет названа улица!

США
ТВ-шоу
43 мин / 00:43

