Чемпионат Бразилии по футболу. Лучшие моменты (сериал, 2023) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн

Лучшие моменты 2023
2023, Сан Паулу - Интернасьонал
Спортивный, Футбол

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна-осень». 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

