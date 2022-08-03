Аваи - Палмейрас
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Чемпионат Бразилии по футболу. Лучшие моменты
Лучшие моменты 2022
Аваи - Палмейрас

Чемпионат Бразилии по футболу. Лучшие моменты (сериал, 2022) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

8.02022, Аваи - Палмейрас
Спортивный, Футбол18+

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О сериале

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна-осень». 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

Жанр
Футбол, Спортивный
Время
3 мин / 00:03

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