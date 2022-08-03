ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ НАРЯДЫ ЗВЕЗД | ЭДИСОН РЭЙ, ДЖЕЙ ЛО | ПРЕМИЯ PEOPLES CHOICE AWARDS 2020 | ЧАРОВА
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Alina Charova
1-й сезон
ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ НАРЯДЫ ЗВЕЗД | ЭДИСОН РЭЙ, ДЖЕЙ ЛО | ПРЕМИЯ PEOPLES CHOICE AWARDS 2020 | ЧАРОВА

Alina Charova (сериал, 2021) сезон 1 серия 82 смотреть онлайн

6.32021, ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ НАРЯДЫ ЗВЕЗД | ЭДИСОН РЭЙ, ДЖЕЙ ЛО | ПРЕМИЯ PEOPLES CHOICE AWARDS 2020 | ЧАРОВА
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Привет! Меня зовут Алина, я модель и финалистка конкурса "Мисс Россия" и это мой канал о красоте и стиле. На нем я высказываю СВОЕ мнение, никому ничего не "впариваю",а только делюсь опытом. У меня регулярно выходят видео о трендах на каждый сезон, лайфхаки моделей и новости о мире моды. Буду рада видеть тебя в числе своих подписчиков, ведь для меня каждая зрительница - моя подруга.

Жанр
Блог
Время
25 мин / 00:25

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