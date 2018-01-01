Лучше звоните Солу. Сезон 4. Серия 7
Лучше звоните Солу
4-й сезон
7-я серия

Лучше звоните Солу (сериал, 2018) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

9.72018, Better Call Saul
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Спин-офф легендарного сериала «Во все тяжкие» рассказывает предысторию авантюрного адвоката Сола Гудмана. Он еще только собирается открыть собственную контору, выступает государственным защитником мелких хулиганов и не упускает ни одной возможности случайного и порой незаконного заработка.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

