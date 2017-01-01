Лучше звоните Солу. Сезон 3. Серия 2
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Лучше звоните Солу
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2-я серия

Лучше звоните Солу (сериал, 2017) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

9.72017, Better Call Saul
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Спин-офф легендарного сериала «Во все тяжкие» рассказывает предысторию авантюрного адвоката Сола Гудмана. Он еще только собирается открыть собственную контору, выступает государственным защитником мелких хулиганов и не упускает ни одной возможности случайного и порой незаконного заработка.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»

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