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Лучше звоните Солу
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Лучше звоните Солу (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2015, Better Call Saul
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История об испытаниях и невзгодах, которые приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»

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