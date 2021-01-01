Lubuntu переходит на LXQt: Первый взгляд
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Aleksey Samoilov
1-й сезон
Lubuntu переходит на LXQt: Первый взгляд

Aleksey Samoilov (сериал, 2021) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн

5.42021, Lubuntu переходит на LXQt: Первый взгляд
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Я работаю с Linux и свободным ПО около 10-ти лет, охотно изучаю аспекты десктопного применения Linux, а также люблю делиться полученными знаниями с другими.

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Жанр
Блог
Время
7 мин / 00:07

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