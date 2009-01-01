Лу! (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн

Лу девочка-подросток, которая живет полной жизнью, дружит и влюбляется. Мина лучшая подруга Лу, но и мама Лу также очень близкий ей друг и она делится с ней всеми своими секретами и переживаниями. Лу и Мина любят ходить и смотреть как взлетают самолеты. Каждый мечтает о такой подруге, как Лу.



Сериал Лу! Сезон 1 1 сезон 51 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.