Ловушка (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Ловушка
1-й сезон
5-я серия

2016, The Catch
Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Элис Вон — лучший частный сыщик в Лос-Анджелесе и та самая женщина, с которой вы точно не хотите столкнуться. Но когда еe жених крадeт у неe огромную сумму и исчезает, Элис отправляется на миссию, цель которой — расплата.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ловушка»